Новий 2020 рік першою зустріла тихоокеанська держава Кірибаті. Далі новорічну естафету приймають мешканці Нової Зеландії



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Першими Новий рік зустрічають мешканці Кірібаті - острівної держави, розташованого в західній частині Тихого океану

Тихоокеанська держава Кірибаті зустріла Новий рік. Так, із 12:00 за Києвом ця країна вже живе у 2020-му році..У 1994 році кандидат в президенти цієї країни пообіцяв: якщо виграє вибори, доб'ється того, що жителі Кірибаті будуть зустрічати Новий рік раніше за всіх. Тому після виборів країна розділилася на три часових пояси, і тепер в самій східній частині свято зустрічають першими на планеті.

За 15 хвилин до святкування Нового року підключається острів Чатем (Нова Зеландія). Цей острів віддалений від основних островів Нової Зеландії, знаходиться в спеціальному часовому поясі.

Через годину після Кірібаті (+1.00) Новий рік зустрічають мешканці Нової Зеландії і полярники з Південного полюса в Антарктиді.

+2.00 - Новий рік приходить до жителів крайньої східної Росії (Анадир, Камчатка), островів Фіджі і деяких інших тихоокеанських островів (Науру, Тувалу).

В 14:30 за Києвом (+2.30) Новий рік наступає на острові Норфолк (Австралія), а в 15:00 - на частині східної Австралії (Сідней, Мельбурн, Канберра) і деяких тихоокеанських островах Вануату, Мікронезія, Соломонові острови та ін)

Сіднеї до Нового року готуються дуже серйозно. Біля оперного театру в Сіднеї запускається феєричний новорічний феєрверк, який триває не менше півгодини.

+3.30 - Південна Австралія (Аделаїда).

+4.00 - Штат Квінсленд в Австралії (Брісбен), частина Росії (Владивосток) та деякі острови (Папуа-Нова Гвінея, Маріанські острови).

+4.30 - Північні території Австралії (Дарвін).

В 17:00 за київським часом (+5.00) Новий рік зустрічають в Японії і обох Кореях (Північна і Південна).

В Японії обов'язковими є проводи Старого року. У момент початку нового року японці починають сильно сміятися. Вони вірять, що сміх принесе їм удачу в новому році. В першу новорічну ніч прийнято відвідувати храм, де дзвін відбиває удари, які виганяють злих духів.

Через годину після Японії Новий рік приходить на території Австралії і на частину Південно-Східної Азії.

У цей часовий проміжок також потрапляє Китай, але тут перший день Нового року припадає на другу молодика після зимового сонцестояння. Таким чином, наступний рік за китайським календарем настане 25 січня 2020 року. Китайці вважають, що новий рік оточений злими духами. Тому вони відлякують їх хлопавками і петардами. Колір Китайського Нового року завжди червоний, що обумовлено стародавньою легендою про чудовисько на ім'я Нянь. Воно виходило з води напередодні свята і накидалося на людей і худобу, тому всі ховалися по домівках. Одного разу в село прийшов старець і попросив ночівлі в обмін на захист від чудовиська. Коли мешканці погодилися, він позначив червоною фарбою будинку, в кожному будинку запалив свічки і запускав феєрверки. Чудовисько, як свідчить легенда, злякалося червоного кольору і гучних звуків. Нянь залишив у спокої людей, а свічки, феєрверки і велика кількість червоного кольору стали постійними атрибутами Китайського Нового року.

Ще одна із непорушних традицій Нового року для китайців – святкування в колі сім'ї.

В 19:00 за Києвом Новий рік зустрічають в Індонезії і на решті частини Південно-Східній Азії. В 19:30 свято приходить на М'янму, в 20:00 - в Бангладеш, Шрі-Ланку і частина Росії (Новосибірськ, Омськ). О 20:15 Новий рік будуть відзначати в Непалі, а ще через 15 хвилин свято добереться до Індії.

В Індії Новий рік святкується по-різному. В одній з частин свято вважається відкритим, коли буде вражений палаючою стрілою паперовий змій.

31 грудня о 21:00 за київським часом (+9.00) святкування Нового року переноситься в Пакистан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан і частина Росії (Єкатеринбург, Уфа). В 21:30 до святкування долучаться в Афганістані. А в 22:00 Новий рік зустрічатимуть у Вірменії, Азербайджані, частини Росії (Самара) і Грузії.

До речі, в Грузії на свято запрошують спеціального гостя - меквле. До його приходу ніхто не може ні входити, ні виходити з дому. Переступаючи поріг, меквле повинен сповістити господарів: "Приношу вам радість, щастя, здоров'я, доброту і благополуччя!". Найчастіше цю роль виконує глава сімейства.

Через 12 годин після святкувань Нового року в Кірібаті, свято приходить до Східної Європи (Румунія, Греція, Україна). В цей же час Новий рік зустрічають в Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії.

Фінські сім'ї збираються новорічного столу, діти чекають від Йоулупуккі, так звуть фінського діда Мороза, великий кошик подарунків. У новорічну ніч фіни ворожать, щоб дізнатися своє майбутнє.

У Греції Новий рік - це день святого Василя. Святий Василь був відомий своєю добротою, і грецькі діти залишають свої черевики біля каміна в надії, що Святий Василь заповнить черевики подарунками.

01:00 (за Києвом) 1 січня Новий рік наступає в країнах Західної та Центральної Європи, а також на частині Африки.

Як тільки розпочався Новий рік, італійці поспішають позбавитися від речей, які вже так би мовити відслужили своє. В Італії зберігся звичай приносити першим вранці нового року чисту воду з джерела, оскільки вважається, що вода приносить щастя.

В 04:00 за київським часом (+16.00) відзначати Новий рік починають в Бразилії. У Ріо де Жанейро місцеві жителі приносять дари богині моря Єманже. Дари зазвичай кладуть в маленькі човники і посилають в море на знак подяки за минулий рік і як прохання про захист у наступному році.

На острів Ньюфаундленд (Канада) Новий рік наступає в 05:30 за Києвом. В 6 ранку святкувати починають Східна Канада, багато островів Карибського басейну, а також частину Південної Америки. О 07:00 Новий рік наступає в Східній частині Канади (Оттава) і США (Вашингтон, Нью-Йорк).

До Речі, в Нью-Йорку на Таймс-сквері відбувається традиційний урочистий спуск знаменитої Кулі, сяє тисячами неонових лампочок.

Жителі держави Самоа зустрічають Новий рік самими останніми. Тут свято настає в 13:00 1 січня за київським часом.

Нагадаємо, учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали усіх з Новим роком. Вони побажали побільше добра, щирих усмішок, радості від життя і впевненості в завтрашньому дні, підкорення нових вершин та наукових відкриттів, позитивних емоцій, мирного неба над головою, сонячної погоди надворі та в родинах й багато іншого.

Глава Української православної церкви митрополит Епіфаній напередодні Нового року закликає усіх робити добро щодня - і тоді «весь рік буде для нас щасливим, бо буде духовно корисним».

Також нагадаємо, що в Україні на 31 грудня оголосили штормове попередження.