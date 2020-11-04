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    Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман

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    <span>Ранковий Київ у тумані</span> - Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман
    Ранковий Київ у тумані
    Фото: Главком

    Густий туман з видимістю 200−500 м протримається до четверга

    У середу, 4 листопада, у Києві та інших містах України оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) через густий туман.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    За даними синоптиків, густий туман з видимістю 200−500 м протримається до четверга, 5 листопада.

    «До кінця доби 4 листопада з утриманням 5 листопада в Україні туман, видимість 200−500 м (I рівень небезпеки, жовтий)», — йдеться в заяві.

    Через погану видимість на дорогах у Київській міській державній адміністрації рекомендують водіям дотримуватися наступних правил:

    • знизити швидкість руху;
    • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомлялося раніше, зранку столицю окутав густий туман

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