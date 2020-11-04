Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман
Густий туман з видимістю 200−500 м протримається до четверга
У середу, 4 листопада, у Києві та інших містах України оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) через густий туман.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, густий туман з видимістю 200−500 м протримається до четверга, 5 листопада.
«До кінця доби 4 листопада з утриманням 5 листопада в Україні туман, видимість 200−500 м (I рівень небезпеки, жовтий)», — йдеться в заяві.
Через погану видимість на дорогах у Київській міській державній адміністрації рекомендують водіям дотримуватися наступних правил:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося раніше, зранку столицю окутав густий туман.