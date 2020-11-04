Без істотних опадів, але з туманами: прогноз погоди на 4 листопада
Температура повітря у середу коливатиметься в межах +9+17 градусів
В Україні 4 листопада температура повітря протягом дня прогріється від +9°C до +17°C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
«Найближчої доби в Україні буде характер погоди антициклональний, тобто з підвищиним атмосферним тиском», - зазначила синоптик.
Середа в Україні буде без дощів, хіба наш крайній захід зачепить дощем атмосферний фронт.
На решті території 4-го листопада - без істотних опадів.
Температура повітря завтра протягом дня коливатиметься в межах +9°C…+14°C, на Півдні та Сході очікується тепліша погода, +12°C…+17°C.
Також у середу в Україні очікуються періодичні тумани.
У Києві середа буде досить комфортною - без дощу, вдень близько +10°C.
За словами пані Діденко, суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня.