Без істотних опадів, але з туманами: прогноз погоди на 4 листопада

В Україні 4 листопада температура повітря протягом дня прогріється від +9°C до +17°C

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Найближчої доби в Україні буде характер погоди антициклональний, тобто з підвищиним атмосферним тиском», - зазначила синоптик.

Середа в Україні буде без дощів, хіба наш крайній захід зачепить дощем атмосферний фронт.

На решті території 4-го листопада - без істотних опадів.

Температура повітря завтра протягом дня коливатиметься в межах +9°C…+14°C, на Півдні та Сході очікується тепліша погода, +12°C…+17°C.

Також у середу в Україні очікуються періодичні тумани.

У Києві середа буде досить комфортною - без дощу, вдень близько +10°C.

За словами пані Діденко, суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня.