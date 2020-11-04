  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столицю окутав густий туман (фото)

    • Розсилка
    Ранковий Київ у тумані - Столицю окутав густий туман (фото)
    Ранковий Київ у тумані
    Фото: Главком

    Через туман у Києві оголошено перший рівень небезпеки

    Сьогодні, 4 листопада, вранці в Києві спостерігається густий туман. Видимість не перевищує 200-500 м.

    На місто ніби опустилася велика хмара.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Столицю окутав густий туман (фото)
    Столицю окутав густий туман (фото)
    Столицю окутав густий туман (фото)
    Столицю окутав густий туман (фото)
    Столицю окутав густий туман (фото)

    Через погану видимість у Києві оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

    Фахівці рекомендують водіям, що під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомила синопткиня Наталка Діденко, у Києві середа буде досить комфортною - без дощу, вдень близько +10°C.

    Нагадаємо, у Києві два дні поспіль, 29 і 30 жовтня, був сильний. Видимість не перевищувала 500 м. У столиці було оголошено перший рівень небезпеки.

    Через туман і смог вранці 30 жовтня Київ знаходився на сьомому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies