Столицю окутав густий туман (фото)
Через туман у Києві оголошено перший рівень небезпеки
Сьогодні, 4 листопада, вранці в Києві спостерігається густий туман. Видимість не перевищує 200-500 м.
На місто ніби опустилася велика хмара.
Через погану видимість у Києві оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям, що під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомила синопткиня Наталка Діденко, у Києві середа буде досить комфортною - без дощу, вдень близько +10°C.
Нагадаємо, у Києві два дні поспіль, 29 і 30 жовтня, був сильний. Видимість не перевищувала 500 м. У столиці було оголошено перший рівень небезпеки.
Через туман і смог вранці 30 жовтня Київ знаходився на сьомому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.