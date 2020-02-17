Рятувальники попередили про лавини в Карпатах



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У Карпатах 17 лютого можуть зійти лавини

Через відлигу в Карпатах у понеділок зберігається значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 17 лютого внаслідок відлиги в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

До слова, в Україні у понеділок, 17 лютого, очікується потепління до +14 градусів.

Як зазначається, найтепліше буде у західних областях України. Зокрема, там повітря у цей день прогріється до +10…+14 градусів за Цельсієм.

Трохи прохолодніше буде у центрі, на півночі та на півдні країни. Там температура повітря становитиме від +7…+9 градусів.

У той же час найнижчі температурні показники спостерігатимуться у східних областях України: +3… +7 градусів протягом усього дня.

Проте, тепло радуватиме українців не довго. Адже уночі в більшості регіонів країни очікуються незначні заморозки - +1 ... -3 градуси.