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    Рятувальники попередили про лавини в Карпатах

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    Рятувальники попередили про лавини в Карпатах

    У Карпатах 17 лютого можуть зійти лавини

    Через відлигу в Карпатах у понеділок зберігається значна сніголавинна небезпека.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 17 лютого внаслідок відлиги в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

    До слова, в Україні у понеділок, 17 лютого, очікується потепління до +14 градусів.

    Як зазначається, найтепліше буде у західних областях України. Зокрема, там повітря у цей день прогріється до +10…+14 градусів за Цельсієм.

    Трохи прохолодніше буде у центрі, на півночі та на півдні країни. Там температура повітря становитиме від +7…+9 градусів.

    У той же час найнижчі температурні показники спостерігатимуться у східних областях України: +3… +7 градусів протягом усього дня.

    Проте, тепло радуватиме українців не довго. Адже уночі в більшості регіонів країни очікуються незначні заморозки - +1 ... -3 градуси.

    ДСНС рятувальники Карпати (гори) повітря небезпека
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