  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом Tesla влетіла в вантажівку та мікроавтобус: є постраждалі (фото)

    • Розсилка
    <span lang="UK">Автівка Tesla сильно постраждала&nbsp;</span> - Під Києвом Tesla влетіла в вантажівку та мікроавтобус: є постраждалі (фото)
    Автівка Tesla сильно постраждала 
    Фото: Броварське районне управління ДСНС

    Водія та пасажира.Tesla деблокували рятувальники

    У понеділок, 30 листопада, на трасі Київ - Чернігів трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі електрокара, вантажівки та мікроавтобуса. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили броварські екстрені служби.

    Близько 16:30 біля повороту на смт Велика Димерка вантажний автомобіль MAN здійснював розворот. Цього маневру не помітив водій Tesla, який зачепив вантажівку. Легковика від удару інерційно винесло на зустрічну смугу. П’ятдесятирічний водій мікроавтобуса Volkswagen LT, який рухався цією смугою, не встиг відреагувати на перешкоду. В результаті відбулось зіткнення.

    На місце аварії учасники події викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Також зателефонували й працівникам ДСНС, адже автівка Tesla сильно постраждала і потрібна була допомога в деблокуванні водія та пасажира.

    Водії вантажівки та мікроавтобуса суттєво не постраждали.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Під Києвом Tesla влетіла в вантажівку та мікроавтобус: є постраждалі (фото)
    Під Києвом Tesla влетіла в вантажівку та мікроавтобус: є постраждалі (фото)
    Під Києвом Tesla влетіла в вантажівку та мікроавтобус: є постраждалі (фото)
    Фото: Броварське районне управління ДСНС

    Як з’ясували медики, що приїхали на ДТП, не постраждав і 37-річний водій електрокара. А ось його пасажира з підозрою на перелом передпліччя та забоями голови лікарі доставили до броварської лікарні.

    Правоохоронці працювали на місці ДТП та з’ясовували причини його виникнення.

    Теги: ДТП ДСНС вантажівки водій Київщина автомобіль рятувальники Tesla
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies