Під Києвом Tesla влетіла в вантажівку та мікроавтобус: є постраждалі (фото)

Водія та пасажира.Tesla деблокували рятувальники

У понеділок, 30 листопада, на трасі Київ - Чернігів трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі електрокара, вантажівки та мікроавтобуса. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили броварські екстрені служби.

Близько 16:30 біля повороту на смт Велика Димерка вантажний автомобіль MAN здійснював розворот. Цього маневру не помітив водій Tesla, який зачепив вантажівку. Легковика від удару інерційно винесло на зустрічну смугу. П’ятдесятирічний водій мікроавтобуса Volkswagen LT, який рухався цією смугою, не встиг відреагувати на перешкоду. В результаті відбулось зіткнення.

На місце аварії учасники події викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Також зателефонували й працівникам ДСНС, адже автівка Tesla сильно постраждала і потрібна була допомога в деблокуванні водія та пасажира.

Водії вантажівки та мікроавтобуса суттєво не постраждали.

Як з’ясували медики, що приїхали на ДТП, не постраждав і 37-річний водій електрокара. А ось його пасажира з підозрою на перелом передпліччя та забоями голови лікарі доставили до броварської лікарні.

Правоохоронці працювали на місці ДТП та з’ясовували причини його виникнення.