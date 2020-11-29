Рятувальники попередили про погрішення погоди 30 листопада

Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць

У понеділок, 30 листопада, у п'яти областях України суттєво погіршиться погода.

Про це попереджає ДСНС.

«30 листопада в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь, на півдні та сході пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у попередженні.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

На решті территорії буде хмарна з проясненнями погода, у більшості регіонів синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Синоптики обіцяють у більшості регіонів невеликий дощ та мокрий сніг, в Чернігівській, Сумській та більшості центральних областей помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, місцями туман. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині (крім Одещини), східних та Дніпропетровській областях вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°. Вітер у західних, більшості північних та центральних областей західний, північно-західний, на решті території переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у понеділок синоптики прогнозують часом опади у вигляді мокрого снігу. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Раніше синоптики попереджали про сильні снігопади в останні дні листопада.