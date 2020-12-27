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    Суспільство

    Будьте обережні! Синоптики попередили про штормовий вітер

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    Будьте обережні! Синоптики попередили про штормовий вітер

    В Україні буде штормовий вітер, який сягатиме поривів до 15-20 м/с, а місцями аж до 25 м/с

    Погода в Україні в понеділок, 28 грудня, буде вітряною і морозною. Завтра дутиме через шторм Hermine, який панує над Великою Британією. Опади очікуються тільки на Правобережжі.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

    За прогнозом Діденко, на початку тижня в Україні буде штормовий вітер, який сягатиме поривів до 15-20 м/с, а місцями аж до 25 м/с. У зв'язку з цим, синоптик закликала українців бути особливо обережними під будинками, старими гіллястими деревами, дротами. Також слід уважно обирати місце для паркування автомобіля.

    У більшості областей температура повітря протягом дня 28 грудня коливатиметься від 0 до +4 градусів. Так, найтепліше буде у західних областях та на Одещині, де очікується від +5 градусів до +9 градусів.

    Найпрохолодніше буде у східній частині, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині, там 1-4 градуси морозу.

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    Нічна температура буде здебільшого мінусовою від 0 до 5 градусів морозу. На Сході очікується до 6-9 градусів морозу, а на Півдні від 0 до 3 градусів тепла.

    Опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, передбачаються у більшості областей Правобережжя. Без істотних опадів завтра, 27 грудня, на Лівобережжі.

    У Києві 28 грудня очікується суха погода, але буде сильний південно-східний вітер та дощ. Місцями, за прогнозом синоптика, мокрий сніг, налипання мокрого снігу і ожеледь.

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    Синоптик Наталка Діденко зауважила, що за тенденцією останніх років, Новий рік-2021 українці будуть зустрічати з теплою погодою.

    Теги: повітря шторм вітер дощ Наталка Діденко
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