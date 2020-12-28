Україну накриє шквальний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 28 грудня

Очікується підвищення температури

У понеділок, 28 грудня, в Україні суттєво погіршиться погода. Майже в усіх регіонах, крім східних областей, ітиме дощ із мокрим снігом.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

У південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпечності).

У Київській області 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпечності).

В Україні, починаючи з південного заходу, очікується підвищення температури вночі від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла, вдень до 3-8 градусів тепла, на Півдні 8-13 градусів тепла.

У східних та Сумській областях уночі послаблення морозу, вдень близько нуля.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в понеділок, 28 грудня, буде вітряною і морозною. Сьогодні дутиме через шторм Hermine, який панує над Великою Британією. Опади очікуються тільки на Правобережжі.