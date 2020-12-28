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    У світі

    У Тегерані зійшла лавина, загинули восьмеро альпіністів

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    Двоє альпіністів загинули на місці, ще шестеро знайшли в суботу мертвими - У Тегерані зійшла лавина, загинули восьмеро альпіністів
    Двоє альпіністів загинули на місці, ще шестеро знайшли в суботу мертвими
    Фото: Tehran Times

    В крижаній пастці опинилися 29 осіб. 14 з них вдалося евакуювати

    В Ірані – на горі Колакчал недалеко від Тегерана – зійшла лавина, загинули восьмеро альпіністів, ще семеро вважаються зниклими без вісти.

    Про це повідомляє іранське агентство IRIB.

    За інформацією видання, лавина зійшла 25 грудня, через що в крижаній пастці опинилися 29 осіб. 14 з них вдалося евакуювати.

    Видання Tehran Times пише, що двоє альпіністів загинули на місці, ще шестеро знайшли в суботу мертвими.

    Крім того, на сайті Федерації альпінізму і скелелазіння Ірану повідомляється, що під час сходження лавини загинув тренер з альпінізму Хасан Аміні Азардуст.

    Зараз рятувальники оглядають місцевість на вертольотах, пошуки тривають.

    Нагадаємо, гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе під час необхідності їх порятунку.

    Теги: стихійні лиха Іран смерть рятувальники альпінізм скелелазіння
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