У Тегерані зійшла лавина, загинули восьмеро альпіністів

Двоє альпіністів загинули на місці, ще шестеро знайшли в суботу мертвими

В крижаній пастці опинилися 29 осіб. 14 з них вдалося евакуювати

В Ірані – на горі Колакчал недалеко від Тегерана – зійшла лавина, загинули восьмеро альпіністів, ще семеро вважаються зниклими без вісти.

Про це повідомляє іранське агентство IRIB.

За інформацією видання, лавина зійшла 25 грудня, через що в крижаній пастці опинилися 29 осіб. 14 з них вдалося евакуювати.

Видання Tehran Times пише, що двоє альпіністів загинули на місці, ще шестеро знайшли в суботу мертвими.

Крім того, на сайті Федерації альпінізму і скелелазіння Ірану повідомляється, що під час сходження лавини загинув тренер з альпінізму Хасан Аміні Азардуст.

Зараз рятувальники оглядають місцевість на вертольотах, пошуки тривають.

Нагадаємо, гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе під час необхідності їх порятунку.