У Тегерані зійшла лавина, загинули восьмеро альпіністів
В крижаній пастці опинилися 29 осіб. 14 з них вдалося евакуювати
Про це повідомляє іранське агентство IRIB.
За інформацією видання, лавина зійшла 25 грудня, через що в крижаній пастці опинилися 29 осіб. 14 з них вдалося евакуювати.
Видання Tehran Times пише, що двоє альпіністів загинули на місці, ще шестеро знайшли в суботу мертвими.
Крім того, на сайті Федерації альпінізму і скелелазіння Ірану повідомляється, що під час сходження лавини загинув тренер з альпінізму Хасан Аміні Азардуст.
Зараз рятувальники оглядають місцевість на вертольотах, пошуки тривають.
Нагадаємо, гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе під час необхідності їх порятунку.