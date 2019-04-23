Рятувальники попереджають про лавини у Карпатах



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У горах на Заході України може бути небезпечно у найближчі дні

У Карпатах через відлигу у вівторок зберігається значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою 23 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що у вівторок, 23 квітня, в Україну прийде антициклон Leonore, який принесе теплу і сонячну погоду.

Також потепління почнеться вже в середу, 24 квітня. Практично у всіх регіонах країни вдень буде від 19 до 21 градуса тепла, а після заходу сонця стовпчики термометрів покажуть 5-8 градусів з позначкою "плюс". В Одеській області і Криму температурна картина відрізнятиметься: тут синоптики очікують від 15 до 18 градусів тепла вдень і 5-7 вночі.

У цей день небо над країною затягне хмарами, але опадів не очікується. Тільки на Закарпатті можливі короткочасні дощі з грозами.

У четвер, 25 квітня, температурна картина практично не зміниться: стабільні 19-21 градусів тепла вдень і 5-8 вночі спостерігатимуться по всій території країни, тільки в Криму і Одеській області очікується на 2-3 градуси холодніше.

А ось на Закарпатті синоптики прогнозують вже літні температури: дощі в цьому регіоні припиняться, а стовпчики термометрів вдень покажуть від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, і близько 10 тепла в нічний час доби.