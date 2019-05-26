Рятувальники попереджають про підйом рівня води в річках



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Можливе підтоплення доріг та будівель

У неділю, 26 травня 2019, на річках західних областей України очікується підняття рівня води. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, на 0,1 - 0,6 м рівень води підніметься на річках басейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях. Можливе затоплення заплав та сільськогосподарських угідь. У Сокальському районі Львівської області вода може підтопити прирічкові населені пункти.

На річках басейну Прип'яті рівень води може піднятися на 0,2 - 0,8 м з подальшим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь та господарських споруд. У ряді сіл Волинської та Рівненської області можливе затоплення доріг місцевого значення.

Також, підйом рівня води очікується на р. Тиса поблизу Чопа. Прогнозується підйом води на 1140-1190 см з утриманням води на заплавах.

Як повідомлялось, в останні дні весни очікуються грози та 30-градусна спека.