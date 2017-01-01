Рятувальники попереджають про підйом води в річках України

Через танення снігу рівень води в річках підніметься

За даними Гідрометцентру України, протягом 25 грудня у зв'язку з опадами та сніготаненням на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0.1- 0.5 м, місцями подальший вихід води на заплави річок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. 25 – 27 грудня очiкується пiдйом рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська,



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Через танення снігу рівень води в річках підніметься

За даними Гідрометцентру України, протягом 25 грудня у зв'язку з опадами та сніготаненням на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0.1- 0.5 м, місцями подальший вихід води на заплави річок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

25 – 27 грудня очiкується пiдйом рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1 м, а також на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2 - 0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву.



На р. Стрв’яж у районі гідрологічного поста Луки можливий вихід води на заплаву, повідомили в Гідрометцентрі.

Нагадаємо, також синоптики попередили про можливе сходження лавин у Карпатах.



