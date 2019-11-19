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    Рятувальники повідомили подробиці пожежі у військовій частині на Львівщині

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    <span>Яворівський район: вогнеборці 19 листопада ліквідували пожежу в адміністративній будівлі військової частини</span> - Рятувальники повідомили подробиці пожежі у військовій частині на Львівщині
    Яворівський район: вогнеборці 19 листопада ліквідували пожежу в адміністративній будівлі військової частини

    Пожежа виникла в адміністративній будівлі військової частини

    Пожежу на території військової частини у селищі Старичі Яворівського району о 08:08 повністю ліквідували, внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області.

    Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 05:03. Пожежа виникла в адміністративній будівлі розміром 40х12 м. До місця події виїхали із двох частин у найближчих містах та з двох постів у прилеглих селах.

    «Внаслідок пожежі отримав термічний опік спини та обох верхніх кінцівок чоловік, 1978 року народження якого в стані середньої важкості госпіталізовано у Новояворівську районну лікарню. Під час проведення робіт з ліквідації пожежі, вогнеборцями в одному з приміщень було виявлено тіло загиблого чоловіка», - йдеться в повідомленні.

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    Рятувальники повідомили подробиці пожежі у військовій частині на Львівщині
    Рятувальники повідомили подробиці пожежі у військовій частині на Львівщині
    Рятувальники повідомили подробиці пожежі у військовій частині на Львівщині
    Рятувальники повідомили подробиці пожежі у військовій частині на Львівщині
    Рятувальники повідомили подробиці пожежі у військовій частині на Львівщині
    Рятувальники повідомили подробиці пожежі у військовій частині на Львівщині

    О 06:26 вогнеборці локалізували пожежу, та о 08:08 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю. До ліквідації пожежі залучили 35 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки.

    Раніше повідомлялося, що у Львівській області на території військової частини о 5 ранку сталася пожежа, унаслідок якої загинув військовослужбовець.

    пожежа Львівщина ДСНС військові рятувальники
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