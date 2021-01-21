Трагедія у Харкові: вогонь знищив будинок для літніх людей, 15 загиблих

Зеленський дав доручення Кабінету міністрів «негайно розібратися в ситуації» і створити комісію для розслідування причин пожежі

У Харкові ліквідовують пожежу в двоповерховому житловому будинку, внаслідок якої, за попередніми даними, загинули 15 людей.

Сьогодні, 21 січня, о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у Харкові в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі, повідомили у ДСНС.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 5 осіб постраждало. Площа пожежі складає 100 м.кв. До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. «За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини», - написав він.

Зеленський дав доручення Кабінету міністрів «негайно розібратися в ситуації».

«Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.

Міністру внутрішніх справ – відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен.

Закликаю місцеву владу – очільників міст та областей – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття», - написав Зеленський.