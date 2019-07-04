Рятувальники загасили пожежу в замінованому лісі поблизу Станиці Луганської
До ліквідації пожежі залучали 110 людей і 25 одиниць техніки
Рятувальники загасили пожежу поблизу села Колесниківка в Луганській області.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, пожежу лісової підстилки ліквідували о 19:30.
«4 липня о 19:30 пожежу лісової підстилки поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району ліквідовано», — йдеться в повідомленні. Пожежа почалася в ніч на четвер. За даними ДСНС, на цій території лежить чимало мін.
Під час зорювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства.
Піротехніки працювали над розмінуванням місцевості.
До ліквідації пожежі залучали 110 людей і 25 одиниць техніки.
Як повідомлялось, правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській. За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна під час робочої поїздки в Станицю Луганську, незважаючи на домовленості про розведення сил у Станиці Луганській, всі правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в цьому місті і стежити за порядком. Крім того, посилено окремі підрозділи.