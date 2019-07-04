Рятувальники загасили пожежу в замінованому лісі поблизу Станиці Луганської



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Гасіння пожежі ускладнювало те, що територія лісу замінована

До ліквідації пожежі залучали 110 людей і 25 одиниць техніки

Рятувальники загасили пожежу поблизу села Колесниківка в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, пожежу лісової підстилки ліквідували о 19:30.

«4 липня о 19:30 пожежу лісової підстилки поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району ліквідовано», — йдеться в повідомленні. Пожежа почалася в ніч на четвер. За даними ДСНС, на цій території лежить чимало мін.

Під час зорювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства.

Піротехніки працювали над розмінуванням місцевості.

До ліквідації пожежі залучали 110 людей і 25 одиниць техніки.

Як повідомлялось, правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській. За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна під час робочої поїздки в Станицю Луганську, незважаючи на домовленості про розведення сил у Станиці Луганській, всі правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в цьому місті і стежити за порядком. Крім того, посилено окремі підрозділи.