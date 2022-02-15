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    Возвеличував Сталіна й Леніна. Українець отримав вирок за пропаганду комуністичного режиму

    Чоловік поширював дописи із зображенням серпа, молота та п&rsquo;ятикутної зірки, а також територіальних кордонів СРСР. - Возвеличував Сталіна й Леніна. Українець отримав вирок за пропаганду комуністичного режиму
    Чоловік поширював дописи із зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки, а також територіальних кордонів СРСР.
    фото з відкритих джерел

    Протягом двох років чоловік публікував в «Однокласниках» цитати комуністичних вождів із зображенням їх фотографій

    Чаплинський районний суд Херсонської області визнав винним чоловіка у поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного режиму і призначив п’ять років позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 27 січня.

    Протягом 2018-2020 років обвинувачений опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі «Однокласники» низку публікацій, які порушували Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Так, на початку січня 2019-го чоловік поширив публікацію із зображенням комсомольського значку члена Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді особи з написом на зображенні «С теплым чувством вспоминаю комсомол».

    Крім цього, обвинувачений розповсюджував у соцмережі цитати комуністичних вождів з їхніми фотографіями. Серед них були такі: «Сборной России тренер нужен такой как Сталин: не выиграли золото, значить поехали его добывать!», «Ленин и теперь жалеет всех живых», «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории- безжалостно развеет её! (И.В. Сталин, 1943 г.)».

    Іще чоловік поширював дописи із зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки, а також територіальних кордонів Союзу Радянських Соціалістичних Республік.У суді обвинувачений визнав вину. Пояснив, що публікував це не навмисно, оскільки вважав, що це є цілком законним. Про скоєне жалкує та розкаюється у вчиненому.

    Феміда вважала, що виправлення обвинуваченого можливо без його ізоляції від суспільства.

    Додамо, що в Україні за поширення та пропаганду комуністичної символіки, передбачено покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі.

    Як повідомляв «Главком», Новотроїцький районний суд Херсонської області визнав винною пенсіонерку у поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч.2 ст.436-1 КК України) і призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши на іспитовий термін один рік. Жінка протягом 2016-2018 років обвинувачена на своїй сторінці у соціальній мережі «Однокласники» опублікувала низку фото та відеофайлів із зображеннями символіки комуністичного режиму.

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    Теги: декомунізація Херсонщина вирок
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    Возвеличував Сталіна й Леніна. Українець отримав вирок за пропаганду комуністичного режиму