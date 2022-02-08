Був без маски і побив водійку тролейбуса. У Житомирі чоловік відбувся штрафом за хуліганство

Чоловік почав хуліганити, коли водійка тролейбуса відмовила йому у перевезенні

Богунський районний суд Житомира оштрафував місцевого мешканця на 8,5 тис. грн. за хуліганську витівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 1 лютого.

За матеріалами справи, 14 квітня 2020 року до тролейбусу у Житомирі зайшов чоловік без маски. Однак йому було відмовлено у перевезенні. Це не сподобалося обвинуваченому і він вдався до словесної перепалки з кондуктором та водійкою тролейбуса. Далі чоловік наблизився до кабіни водія і обома руками вхопив за плечі потерпілу і почав її трясти.

Після цього обвинувачений направився до задніх дверей тролейбуса і вирвав перило. Потім знову повернувся до кабіни водія і штовхнув плечем потерпілу, яка вдарилась об двері тролейбусу.

На цьому не припинилися хуліганські дії. Чоловік сів за водійське місце і взявся хаотично натискати кнопки приборної панелі тролейбусу. Побачивши це, водійка намагалася завадити, але обвинувачений штовхнув її ногою в спину. Жінка впала на коліна, а хуліган наступив ногою на її спину.

Продовжуючи агресивні дії, чоловік наблизився до передніх дверей тролейбуса та наніс удар ногою по склу дверей, тим самим розбивши його.

Загальна сума завданих збитків комунальному підприємству «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» становила 3,5 тис. грн. Водійка тролейбуса відбулася легкими тілесними ушкодженнями.

У суді обвинувачений визнав вину і щиро розкаявся. Повідомив, що хуліганські дії почалися після того, як йому відмовили у перевезенні через відсутність маски. Водночас хуліган додав, що повністю відшкодував потерпілій моральну компенсацію.

Як повідомляв «Главком», Куп’янський міськрайонний суд Харківської області визнав винним місцевого мешканця у хуліганстві і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на один рік, яке замінив на іспитовий термін. Зокрема, обвинувачений, який був напідпитку, висловлювався нецензурною лайкою в бік волонтерів політичної партії «Слуга народу», котрі вели агітацію у наметі. Далі чоловік понівечив агітаційний намет зеленого кольору «Слуга народу».