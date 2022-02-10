Найманець «ДНР», якого росіянин взяв на роботу, сів до в’язниці на п’ять років

Терорист уклав угоду про визнання винуватості та уник більш важкого покарання

Шевченківський районний суд Києва визнав винним представника батальйону «ДНР» «Сомалі» в участі в терористичній організації і призначив п’ять років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 14 січня.

Як з’ясувало слідство, наприкінці грудня 2018 року обвинувачений підписав дворічний контракт на службу у терористичному батальйоні «Сомалі». Це стало можливим після його співбесіди з командиром другої роти «Сомалі» та громадянином Росії.

В обов’язки обвинуваченого входили: несення бойових чергування; участь у проведенні військової, стройової та фізичної підготовки та чинення збройного опору українській армії.

Під час судового розгляду стало відомо, що бойовик «ДНР» уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути більш важкого покарання (санкція ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу, за якою його судили, передбачає покарання від восьми до 15 років тюрми).

У вказаній угоді сказано, що обвинувачений допоміг слідству викрити ряд бойовиків батальйону «Сомалі», у тому числі кадрових військових Збройних сил Росії; надав інформацію про місця дислокації штабів, опорних пунктів, бойових позицій та вогневих точок цього незаконного збройного формування, а також мінних полів, розташованих на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості і залишив обвинуваченого під вартою. Він також має сплатити 5,8 тис. грн за проведення експертиз.

Як повідомляв «Главком», наприкінці січня Василівський районний суд Запорізької області заочно визнав винним командира одного із взводів Краматорського окремого комендантського полку так званого «міністерства оборони «ДНР» Олександра Попова у підготовці теракту та участі в терористичній організації. Суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Крім цього, у грудні пособниця і кохана бойовика «ДНР» отримала в Україні вісім років тюрми за участь у терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю.

Також у грудні Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 11 років позбавлення волі бойовику з «групи Бєзлєра» Віктору Михеду за участь у терористичній організації та жорстокому поводженні з військовополоненими. До січня 2015 року бойовик Михед працював відеооператором і знімав на камеру допити українських військовополонених та цивільних заручників. Зокрема здійснював відеофіксацію імітації розстрілу цивільної особи. Також займався розповсюдженням так званих «бойових листів» про підрозділ Бєзлєра.