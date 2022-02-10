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    Верховний суд зняв судимість зі Стерненка

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    Кримінальне провадження проти Сергія Стерненка за ч. 1 ст. 263 закрили через малозначність - Верховний суд зняв судимість зі Стерненка
    Кримінальне провадження проти Сергія Стерненка за ч. 1 ст. 263 закрили через малозначність
    фото: glavcom.ua

    «Половинчаста, але однозначно перемога», – прокоментував рішення суду активіст

    Верховний суд зняв судимість з одеського активіста Сергія Стерненка. Кримінальне провадження за звинуваченням у незаконному поводженні з боєприпасами закрили, заявив активіст у Facebook.

    «Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 закрити через малозначність (це про один набій). За ст. 146 («викрадення») залишити без змін. Але судимості тепер у мене немає. Половинчаста, але однозначно перемога», – прокоментував рішення суду Стерненко.

    Він також зазначив, що рішення суду про викрадення буде оскаржуватися в Європейському суді з прав людини.

    Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

    За версією слідства, у 2015 році Демчук і Стерненко викрали ексчлена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За його словами, активісти його катували, стріляли у нього з травматичного пістолета і згодом забрали 300 грн. Стерненко ж ці звинувачення відкидає і переконує, що до викрадення Щербича не причетний. А вирок Приморського райсуду називав «політично вмотивованим».

    Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак у травні 2021 року Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

    Водночас вирок за незаконне поводження з боєприпасами йому змінили з трьох років в'язниці на один рік позбавлення волі умовно.

    Також повідомлялося, що голові одеського суду, у якому розглядали справу Стерненка, прострелили вікно

    Теги: Одеса активісти Верховний Суд України вирок Сергій Стерненко
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    Верховний суд зняв судимість зі Стерненка