Верховний суд зняв судимість зі Стерненка

Кримінальне провадження проти Сергія Стерненка за ч. 1 ст. 263 закрили через малозначність

«Половинчаста, але однозначно перемога», – прокоментував рішення суду активіст

Верховний суд зняв судимість з одеського активіста Сергія Стерненка. Кримінальне провадження за звинуваченням у незаконному поводженні з боєприпасами закрили, заявив активіст у Facebook.

«Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 закрити через малозначність (це про один набій). За ст. 146 («викрадення») залишити без змін. Але судимості тепер у мене немає. Половинчаста, але однозначно перемога», – прокоментував рішення суду Стерненко.

Він також зазначив, що рішення суду про викрадення буде оскаржуватися в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

За версією слідства, у 2015 році Демчук і Стерненко викрали ексчлена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За його словами, активісти його катували, стріляли у нього з травматичного пістолета і згодом забрали 300 грн. Стерненко ж ці звинувачення відкидає і переконує, що до викрадення Щербича не причетний. А вирок Приморського райсуду називав «політично вмотивованим».

Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак у травні 2021 року Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Водночас вирок за незаконне поводження з боєприпасами йому змінили з трьох років в'язниці на один рік позбавлення волі умовно.

Також повідомлялося, що голові одеського суду, у якому розглядали справу Стерненка, прострелили вікно