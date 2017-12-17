Саакашвілі оскаржуватиме відмову в наданні статусу біженця

Саакашвілі має 30 днів на оскарження рішення Окружного адмінсуду Києва

Адвокати Саакашвілі будуть оскаржувати рішення Окружного адмінсуду Києва, який не задовольнив його позов про відмову УДМС у Київській області в оформленні документів для вирішення питання про визнання екс-голови Одеської ОДА особою, що потребує додаткового захисту. Про це заявив журналістам адвокат Руслан Чорнолуцький після засідання суду,



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі має 30 днів на оскарження рішення Окружного адмінсуду Києва

Адвокати Саакашвілі будуть оскаржувати рішення Окружного адмінсуду Києва, який не задовольнив його позов про відмову УДМС у Київській області в оформленні документів для вирішення питання про визнання екс-голови Одеської ОДА особою, що потребує додаткового захисту.

Про це заявив журналістам адвокат Руслан Чорнолуцький після засідання суду,

«Суддя Скочок оголосила коротко рішення. Повністю було відмовлено в задоволенні позову Саакашвілі... У нас є згідно з новим Кодексом про адміністративне судочинство 30 днів на оскарження цього рішення. Тому це рішення буде нами оскаржене обов’язково, воно не вступило в силу», – зазначив Чорнолуцький, підкресливши, що «ніякої екстрадиції не буде».

За його словами, на цей час Саакашвілі перебуває у статусі особи, яка оскаржує дії міграційної служби, і цей статус дозволяє йому перебувати на території України.

Таким чином, заявив Чорнолуцький, всі дії щодо фізичного видворення Саакашвілі з держави «будуть незаконні, поки ми оскаржуємо дії в судах».

«На наступні 2 місяці в нас є повні можливості та права оскаржувати рішення, які ми зараз почули», – підкреслив адвокат.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову лідера партії «Рух нових сил» Міхайла Саакашвілі про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.