Саакашвілі у Тбілісі очікує в'язниця - глава Мін'юсту Грузії



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Михайло Саакашвілі заявив, що він завжди буде «вірним сином двох дружніх країн – Грузії та України»

ЗМІ стверджують, що Саакашвілі повертається в Грузію

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявляє, що тільки схвалюватиме, якщо колишній президент Михайло Саакашвілі, котрий перебуває у розшуку, виконає свою обіцянку й повернеться на батьківщину, оскільки грузинська в'язниця очікує на нього.

«Ми, звісно ж, схалюватимемо, якщо Михайло Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його очікує процедура затримання на кордоні й грузинська в'язниця», - заявила Цулукіані у четвер журналістам, коментуючи відеозвернення Саакашвілі з Києва до своїх прихильників у Грузії, під час якого він знову пообіцяв повернутися.

За словами глави Мін'юсту, Саакашвілі перебуває в розшуку і щодо нього було ухвалено декілька вироків.

Сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що Саакашвілі має намір повернутися в Грузію, та назвав Україну «другим домом». Про це пише «Грузия Онлайн».

Водночас на Facebook-сторінці політика ніяких згадок про повернення на батьківщину поки немає.

«Я завжди мав, і завжди матиму дві домівки. Я завжди відчував обов’язок допомагати обом моїм народам. Саме тому я ніколи не припиняв активну участь в політичному житті обох країн. Коли я був Президентом Грузії, я брав участь у Майдані і активно захищав інтереси України на міжнародній арені. Коли я приїхав до України у 2013 році і фізично перебував тут, я безперервно брав участь у діяльності моєї партії в Грузії. Я впевнений, що так буде і в майбутньому: де б я не був, я завжди буду вірним сином двох дружніх країн – Грузії та України», – йдеться у пості Саакашвілі 27 серпня.

Варто зауважити, що одними з перших інформацію поширили російські ЗМІ.



Також нагадаємо, що у Грузії наприкінці жовтня відбудуться парламентські вибори.

Як відомо, 7 травня президент України призначив Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.