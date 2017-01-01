  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Саакашвілі заявив, що не потребує голландської візи

    Саакашвілі розповів про кілька пропозицій громадянства від країн Європи
    Екс-губернатор Одеської області та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що не потребує голландської візи. Про це політик заявив в ефірі каналу News One. «Мені не потрібна голландська віза. Я всі ці місяці поки я в Україні - я вже був на Заході, в будь-який момент міг виїхати в будь-яку європейську країну. У мене є
    • 21 Грудня, 21:32
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Саакашвілі розповів про кілька пропозицій громадянства від країн Європи

    Екс-губернатор Одеської області та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що не потребує голландської візи.

    Про це політик заявив в ефірі каналу News One.

    «Мені не потрібна голландська віза. Я всі ці місяці поки я в Україні - я вже був на Заході, в будь-який момент міг виїхати в будь-яку європейську країну. У мене є пропозиція про громадянство (не візу, а громадянство) від декількох європейських країн, принаймні, від їхніх провідних політиків. У мене є автоматичне право на голландське громадянство, тому що моя сім'я з Голландії. У мене є запрошення на роботу в Америку і в кілька країн Європи. Ця проблема у мене не стоїть», - заявив Саакашвілі.

    При цьому він не підтвердив і не спростував слова журналіста про наявність у нього голландської візи.

    «У мене немає закордонного, у мене немає жодного повноцінного паспорта. Якщо б у мене був український паспорт - його спокійно визнавали б у Європі. Будь-яка європейська країна мене пустить і це ні для кого не секрет», - резюмував політик.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

    Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі


    ЗМІ Михайло Саакашвілі візи паспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ