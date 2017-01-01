Саакашвілі розповів про кілька пропозицій громадянства від країн Європи

Екс-губернатор Одеської області та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що не потребує голландської візи. Про це політик заявив в ефірі каналу News One. «Мені не потрібна голландська віза. Я всі ці місяці поки я в Україні - я вже був на Заході, в будь-який момент міг виїхати в будь-яку європейську країну. У мене є



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі розповів про кілька пропозицій громадянства від країн Європи

Екс-губернатор Одеської області та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що не потребує голландської візи.

Про це політик заявив в ефірі каналу News One.

«Мені не потрібна голландська віза. Я всі ці місяці поки я в Україні - я вже був на Заході, в будь-який момент міг виїхати в будь-яку європейську країну. У мене є пропозиція про громадянство (не візу, а громадянство) від декількох європейських країн, принаймні, від їхніх провідних політиків. У мене є автоматичне право на голландське громадянство, тому що моя сім'я з Голландії. У мене є запрошення на роботу в Америку і в кілька країн Європи. Ця проблема у мене не стоїть», - заявив Саакашвілі.

При цьому він не підтвердив і не спростував слова журналіста про наявність у нього голландської візи.

«У мене немає закордонного, у мене немає жодного повноцінного паспорта. Якщо б у мене був український паспорт - його спокійно визнавали б у Європі. Будь-яка європейська країна мене пустить і це ні для кого не секрет», - резюмував політик.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.

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