У Львові до облради проходять дев'ять партій, лідирує «Європейська солідарність»



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Прийнято вже майже 99% протоколів

«Європейська солідарність» набрала 31% голосів, далі ідуть «Слуга народу» – 9,5% та «Самопоміч» – 8,7%

У Львові до обласної ради за попередніми даними проходять дев'ять партій, лідирує – «Європейська солідарність», що набрала майже 31% голосів. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела близькі до обласної виборчої комісії.

За даними джерел, прийнято вже майже 99% протоколів.

«Європейська солідарність» – 31% голосів,

«Слуга народу» – 9,5%,

«Самопоміч» – 8,7%,

ВО «Батьківщина» – 7%,

«Голос» – 6,6%,

ВО «Свобода» – 6%,

Народний рух України (НРУ) та Українська Галицька партія набирають по 5,6%,

«За майбутнє» – 5,3%.

Також повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні