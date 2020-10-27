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    У Львові до облради проходять дев'ять партій, лідирує «Європейська солідарність»

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    Прийнято вже майже 99% протоколів - У Львові до облради проходять дев'ять партій, лідирує «Європейська солідарність»
    Прийнято вже майже 99% протоколів

    «Європейська солідарність» набрала 31% голосів, далі ідуть «Слуга народу» – 9,5% та «Самопоміч» – 8,7%

    У Львові до обласної ради за попередніми даними проходять дев'ять партій, лідирує – «Європейська солідарність», що набрала майже 31% голосів. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела близькі до обласної виборчої комісії.

    За даними джерел, прийнято вже майже 99% протоколів.

    • «Європейська солідарність» – 31% голосів,
    • «Слуга народу» – 9,5%,
    • «Самопоміч» – 8,7%,
    • ВО «Батьківщина» – 7%,
    • «Голос» – 6,6%,
    • ВО «Свобода» – 6%,
    • Народний рух України (НРУ) та Українська Галицька партія набирають по 5,6%,
    • «За майбутнє» – 5,3%.

    Також повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

    Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні

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