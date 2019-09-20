Садовий пропонує вдвічі зменшити кількість депутатів Львівської міськради
На думку мера Львова, після зменшення кількості депутатів «буде більше порядку та часу для аналітичної роботи»
Міський голова Львова Андрій Садовий озвучив пропозицію - для наступної каденції зменшити кількість депутатів міської ради вдвічі - із 64 до 32.
Відповідну ініціативу про зменшення кількості обранців в органах місцевого самоврядування України повинні пропрацювати та надалі скерувати органам державної влади на розгляд, пише «Гал-інфо».
«Дякую усім депутатам минулих каденцій, які свого часу прийняли мудре рішення - зменшити кількість обранців з 90 до 64. Я думаю, що на часі - наступний крок. Якщо в державі ми мали мудрість зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300, я б дуже хотів, щоб ми у Львові показали приклад, та із 64 зменшили кількість для наступної каденції до 32. Прошу цю пропозицію пропрацювати і скерувати її президенту, керівнику Верховної Ради та керівникам фракцій. Буде більше порядку та часу для аналітичної роботи», - прокоментував Андрій Садовий.
Міський голова також відзначив, що зараз у міській ратуші триває робота з відновлення та цілковитої реконструкції великої зали для сесійних засідань.
Там замінять усі інженерні мережі, встановлять нову систему опалення й кондиціонування, замінять меблі й відновлять історичне розміщення зали та її кольористику.