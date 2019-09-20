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    Політика

    Садовий пропонує вдвічі зменшити кількість депутатів Львівської міськради

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    Сесія Львівської міської ради - Садовий пропонує вдвічі зменшити кількість депутатів Львівської міськради
    Сесія Львівської міської ради
    Фото: «Гал-інфо»

    На думку мера Львова, після зменшення кількості депутатів «буде більше порядку та часу для аналітичної роботи»

    Міський голова Львова Андрій Садовий озвучив пропозицію - для наступної каденції зменшити кількість депутатів міської ради вдвічі - із 64 до 32.

    Відповідну ініціативу про зменшення кількості обранців в органах місцевого самоврядування України повинні пропрацювати та надалі скерувати органам державної влади на розгляд, пише «Гал-інфо».

    «Дякую усім депутатам минулих каденцій, які свого часу прийняли мудре рішення - зменшити кількість обранців з 90 до 64. Я думаю, що на часі - наступний крок. Якщо в державі ми мали мудрість зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300, я б дуже хотів, щоб ми у Львові показали приклад, та із 64 зменшили кількість для наступної каденції до 32. Прошу цю пропозицію пропрацювати і скерувати її президенту, керівнику Верховної Ради та керівникам фракцій. Буде більше порядку та часу для аналітичної роботи», - прокоментував Андрій Садовий.

    Міський голова також відзначив, що зараз у міській ратуші триває робота з відновлення та цілковитої реконструкції великої зали для сесійних засідань.

    Там замінять усі інженерні мережі, встановлять нову систему опалення й кондиціонування, замінять меблі й відновлять історичне розміщення зали та її кольористику.

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