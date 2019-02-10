Садовий розповів про свою зустріч з Зеленським на балконі



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Садовий зізнався, що дуже прихильно ставиться до Зеленського Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За словами львівського мера Андрія Садового, він не знає фактів, що Зеленський чи Вакарчук щось крали

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що має дуже прихильне ставлення до іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського.

«Він не крав гроші, а заробив своїм інтелектом ті статки, які має. Це дуже креативний чоловік, досвідчений, дуже цікаво веде кампанію, використовуючи тенденцію сьогоднішнього часу. Це ще колись Лі Куан Ю (перший прем'єр-міністр Республіки Сінгапур, один з творців сінгапурського «економічного дива», – «Главком») говорив: якщо ви будуєте демократію, а дохід на одного громадянина є меншим, ніж $5 тисяч на місяць, то ви будете обирати до влади аферистів і артистів. Такі закони жанру», - сказав Садовий.

Він додав, що йому буде цікаво побачити команду Зеленського, хто там є.

«Наскільки я знаю, він з багатьма відомими економістами проводив зустрічі, консультувався. Кожна людина має свій шанс у житті. Якщо він хоче присвятити наступні роки свого життя служінню державі, я буду це тільки вітати», - заявив посадовець.

Садовий розказав, що мав із Зеленським лише недовге спілкування – він приїжджав до Львова кілька місяців тому і вони сиділи на балконі в Ратуші та говорили про життя і мистецтво.

«Про політику багато не говорили, це була така філософська дискусія», - уточнив львівський мер.

Але додав, що тепер, коли Зеленський висунувся у президенти, розмова про політику була б цікавою.

«Просто якщо для мене політичне життя є більш зрозумілим і я бачу білі і темні його сторони, то для нього це все нове», - додав посадовець.

На питання «Главкома», як Садовий, який називає бідою тих, хто йде в політику, залишаючись бізнесменами, ставиться до того, що Володимир Зеленський пов’язаний із Ігорем Коломойським, мер Львова відповів, що не знає фактів, що Зеленський щось крав.

«Зеленський, як і Вакарчук, гроші заробляє своїми мізками. Те, що Коломойський має з цього бонус, це факт, враховуючи, скільки бонусу дає «1+1» сам Зеленський. Не навпаки. У нас олігархи вміють знаходити креативних людей і завдяки їм отримувати ще більші бенефіти. Я не знаю фактів, що Зеленський чи Вакарчук щось крали», - заявив Садовий.

На питання «Главкома», чи вважає він Зеленського достатньо самостійним політиком, Садовий резюмував: «Я з ним мав зустріч раз в житті. Вибори – це прекрасна можливість побачити, хто є хто. Я завжди вірю людям, а потім перевіряю. Кожен святий має своє минуле, а кожен грішник має своє майбутнє. Я даю шанс людям – людина, яка оступилася, має шанс виправити себе».

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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