  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Садовий розповів про свою зустріч з Зеленським на балконі

    • Розсилка
    Садовий зізнався, що дуже прихильно ставиться до Зеленського - Садовий розповів про свою зустріч з Зеленським на балконі
    Садовий зізнався, що дуже прихильно ставиться до Зеленського
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    За словами львівського мера Андрія Садового, він не знає фактів, що Зеленський чи Вакарчук щось крали

    Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що має дуже прихильне ставлення до іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського.

    «Він не крав гроші, а заробив своїм інтелектом ті статки, які має. Це дуже креативний чоловік, досвідчений, дуже цікаво веде кампанію, використовуючи тенденцію сьогоднішнього часу. Це ще колись Лі Куан Ю (перший прем'єр-міністр Республіки Сінгапур, один з творців сінгапурського «економічного дива», – «Главком») говорив: якщо ви будуєте демократію, а дохід на одного громадянина є меншим, ніж $5 тисяч на місяць, то ви будете обирати до влади аферистів і артистів. Такі закони жанру», - сказав Садовий.

    Читайте також

    Він додав, що йому буде цікаво побачити команду Зеленського, хто там є.

    «Наскільки я знаю, він з багатьма відомими економістами проводив зустрічі, консультувався. Кожна людина має свій шанс у житті. Якщо він хоче присвятити наступні роки свого життя служінню державі, я буду це тільки вітати», - заявив посадовець.

    Садовий розказав, що мав із Зеленським лише недовге спілкування – він приїжджав до Львова кілька місяців тому і вони сиділи на балконі в Ратуші та говорили про життя і мистецтво.

    «Про політику багато не говорили, це була така філософська дискусія», - уточнив львівський мер.

    Але додав, що тепер, коли Зеленський висунувся у президенти, розмова про політику була б цікавою.

    «Просто якщо для мене політичне життя є більш зрозумілим і я бачу білі і темні його сторони, то для нього це все нове», - додав посадовець.

    На питання «Главкома», як Садовий, який називає бідою тих, хто йде в політику, залишаючись бізнесменами, ставиться до того, що Володимир Зеленський пов’язаний із Ігорем Коломойським, мер Львова відповів, що не знає фактів, що Зеленський щось крав.

    «Зеленський, як і Вакарчук, гроші заробляє своїми мізками. Те, що Коломойський має з цього бонус, це факт, враховуючи, скільки бонусу дає «1+1» сам Зеленський. Не навпаки. У нас олігархи вміють знаходити креативних людей і завдяки їм отримувати ще більші бенефіти. Я не знаю фактів, що Зеленський чи Вакарчук щось крали», - заявив Садовий.

    На питання «Главкома», чи вважає він Зеленського достатньо самостійним політиком, Садовий резюмував: «Я з ним мав зустріч раз в житті. Вибори – це прекрасна можливість побачити, хто є хто. Я завжди вірю людям, а потім перевіряю. Кожен святий має своє минуле, а кожен грішник має своє майбутнє. Я даю шанс людям – людина, яка оступилася, має шанс виправити себе».

    Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

    Читайте також

    Читайте також
    Андрій Садовий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ