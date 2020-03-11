Садовий заявив, що у четвер і п'ятницю батьки можуть приводити дітей до львівських шкіл



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Навчання в школі не буде, але батьки можуть залишити дітей під наглядом вчителів

Групові поїздки львівських дітей та молоді закордон перенесуть

У Львові у всіх навчальних закладах вводять карантин до 3 квітня. У четвер та п'ятницю навчання у школах не буде, але в ці дні діти ще можуть перебувати у навчальних закладах і там працюватимуть вчителі. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Також сьогодні міська комісія з технологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про обмеження у Львові масових заходів (200 і більше осіб). Мерія міста заборонить групові поїздки молоді та дітей закордон, а також рекомендує роботодавцям не допускати до роботи хворих на ГРВІ.

Влада Львова також просить людей, які повертаються з Італії провести вдома двотижневий карантин.

Отже, мерія прийняла низку інших обмежувальних заходів, що діятимуть у місті на час поширення коронавірусу:

– призупинити проведення культурно-масових та спортивних заходів;

– забезпечити обмеження проведення масових заходів (більше 200 осіб), не допускати осіб, які за результатами термометрії мають підвищену температуру тіла;

– керівникам підприємств, що працюють на території Львова, зокрема торгівельним мережам та розважальним закладам, рекомендують не допускати до роботи працівників з ознаками гострого респіраторного захворювання;

– керівникам підприємств, що працюють на території Львова рекомендують обробляти антисептичними засобами приміщення, торговельних закладів, закладів харчування.

Також, як розповів Андрій Садовий, управління соціального захисту мерії посилено працюватиме із людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями – у разі потреби, мерія організує їм доставку продуктів та ліків додому.

Окремі обмеження стосуються працівників Львівської міськради, яким заборонили відрядження та робочі поїздки закордон.