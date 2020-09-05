Samsung збирається побудувати найбільший у світі фармацевтичний завод



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Завод, що отримав назву Super Plant, стане четвертим підприємством Samsung BioLogics Co., біофармацевтичного підрозділу Samsung Фото: The Wall Street Journal

Компанія робить ставку на подальше зростання ринку біологічних лікарських препаратів завдяки змінам в галузі, пов'язаним з пандемією коронавірусу

Південнокорейська компанія Samsung планує розширити свій фармацевтичний бізнес, інвестуючи близько 2 млрд доларів у будівництво заводу з виробництва ліків, який повинен стати найбільшим такого роду об'єктом у світі.

Як пише видання The Wall Street Journal, роботи мають завершити у 2022 році.

Компанія робить ставку на подальше зростання ринку біологічних лікарських препаратів завдяки змінам в галузі, пов'язаним з пандемією коронавірусної інфекції.

Завод, що отримав назву Super Plant, стане четвертим підприємством Samsung BioLogics Co., біофармацевтичного підрозділу Samsung. Його площа складе близько 230 тис. кв.м. Таким чином, він буде більше трьох разом узятих підприємств компанії, а також перевищить за розмірами паризький музей Лувр.

Мета Samsung полягає в тому, щоб скористатися безпрецедентним зростанням попиту, спровокованим пандемією Covid-19, з урахуванням тенденції збільшення обсягів виробництва ліків у світі.

Глава підрозділу Кім Тхе-хан сказав, що спочатку планувалося, що новий завод буде набагато меншим, проте пандемія коронавірусу створила нову категорію продуктів –засоби для лікування Covid-19, що спонукало розробників ліків і національні уряди шукати нові джерела виробництва.

«Covid-19 дає нам більше можливостей, ніж криза», – зазначив Кім Тхе-хан, який очолює Samsung BioLogics з 2011 року і, як повідомляється, просував ідею будівництва підприємства в керівництві Samsung.

До слова, Швейцарія розробляє тест на Covid-19, що показуватиме результат через 15 хвилин.