  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Швейцарія розробляє тест на Covid-19, що показуватиме результат через 15 хвилин

    • Розсилка
    У компанії додають, що зможуть щомісяця виробляти 40 млн таких тестів, а до кінця року сподіваються подвоїти показник - Швейцарія розробляє тест на Covid-19, що показуватиме результат через 15 хвилин
    У компанії додають, що зможуть щомісяця виробляти 40 млн таких тестів, а до кінця року сподіваються подвоїти показник

    Тест з точністю до 96% показує позитивний результат у хворих на коронавірус людей, та у 99% випадків негативний результат

    Швейцарська фармацевтична компанія Roche наприкінці вересня запустить тест на коронавірус, що показуватиме результат за 15 хвилин. Про це повідомляє CNBC.

    У компанії стверджують, що тест з точністю до 96% показує позитивний результат у хворих на коронавірус людей, та у 99% випадків негативний результат в осіб, які не хворі на Covid-19.

    Тест може робити професійний медик, однак прив'язки до лабораторії немає.

    «Цей тест на Covid-19 дає медичним працівникам та пацієнтам швидку відповідь щодо стану зараження, що є критично важливими для стримування поширення вірусу Covid-19 у громадах», - заявив виконавчий директор компанії Томас Шінекер.

    Також Roche повідомляє, що вартість тесту доступна, проте точної ціни не називають.

    У компанії додають, що зможуть щомісяця виробляти 40 млн таких тестів, а до кінця року сподіваються подвоїти показник.

    Як повідомлялося, станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 25 900 742 випадки коронавірусу, зокрема 861 251 летальний випадок та 18 193 632 одужання.

     

    Швейцарія ціни вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ