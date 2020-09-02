Швейцарія розробляє тест на Covid-19, що показуватиме результат через 15 хвилин



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У компанії додають, що зможуть щомісяця виробляти 40 млн таких тестів, а до кінця року сподіваються подвоїти показник

Тест з точністю до 96% показує позитивний результат у хворих на коронавірус людей, та у 99% випадків негативний результат

Швейцарська фармацевтична компанія Roche наприкінці вересня запустить тест на коронавірус, що показуватиме результат за 15 хвилин. Про це повідомляє CNBC.

У компанії стверджують, що тест з точністю до 96% показує позитивний результат у хворих на коронавірус людей, та у 99% випадків негативний результат в осіб, які не хворі на Covid-19.

Тест може робити професійний медик, однак прив'язки до лабораторії немає.

«Цей тест на Covid-19 дає медичним працівникам та пацієнтам швидку відповідь щодо стану зараження, що є критично важливими для стримування поширення вірусу Covid-19 у громадах», - заявив виконавчий директор компанії Томас Шінекер.

Також Roche повідомляє, що вартість тесту доступна, проте точної ціни не називають.

У компанії додають, що зможуть щомісяця виробляти 40 млн таких тестів, а до кінця року сподіваються подвоїти показник.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 25 900 742 випадки коронавірусу, зокрема 861 251 летальний випадок та 18 193 632 одужання.