Санду назвала дату своєї інавгурації

За її словами, інавгурація відбудеться 24 грудня у Палаці республіки

У зв'язку з пандемією Covid-19 церемонія не буде пишною

Інавгурація обраного президента Молдови Майї Санду відбудеться 24 грудня 2020 року. Про це вона заявила на великій пресконференції, передає newsmaker.md.

За її словами, інавгурація відбудеться 24 грудня у Палаці республіки. Це буде скромна процедура, з мінімальним числом учасників через пандемію. Вона також прокоментувала, якою бачить Молдову після закінчення свого президентського терміну.

«Не можна вирішити всі проблеми за чотири роки. Але можна крок за кроком, кожен день проводити реформи, працювати на благо громадян, і тоді мрії стануть реальністю», – зазначила Санду.

Нагадаємо, Санду назвала можливі терміни візиту до України. За її словами, поїздка до Києва і зустріч з президентом Володимиром Зеленським очікується в січні 2021 року.

15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон – 32,61% голосів виборців.

20 листопада Центральна виборча комісія Молдови офіційно оголосила Майю Санду переможцем виборів президента.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.

Президентські повноваження Ігоря Додона закінчуються 23 грудня 2020 року.