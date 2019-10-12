Затримані в США партнери адвоката Трампа працювали на Фірташа, - ЗМІ



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Олігарх Дмитро Фірташ Фото: Reuters

Парнас і Фруман працювали на Фірташа протягом декількох місяців

Затримані в США бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман, яких пов’язують із адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Парнас був заарештований 10 жовтня разом з іншим бізнесменом з Флориди, Ігорем Фруманом, за непов'язаним з Фірташем звинуваченнями.

Згідно з повідомленням, Парнас був перекладачем для адвокатів, що представляють інтереси Фірташа.

Людина, знайома з ситуацією, повідомила агентству, що Парнас і Фруман працювали на Фірташа протягом декількох місяців.

Також за даними джерела, Фірташ фінансував діяльність двох соратників Джуліані. Джерело не деталізувало їхню конкретну роботу для олігарха і скільки грошей він їм заплатив та за який період.

Людина, знайома з діловими справами Парнаса та Фрумана, повідомила Reuters, що обидва чоловіки працювали на Фірташа кілька місяців до того, як Парнас приєднався до юридичної команди українського магната. Відомо, що Фірташ оплачував приватні рейси Парнаса і Фрумана до США і їх поїздки до Відня.

Джуліані в інтерв'ю агентству визнав, що Парнас і Фруман за останні два місяці «три-шість разів бували у Відні». При цьому, адвокат Трампа відмовився розкрити причини поїздок.

Повідомляється, що в останні місяці Парнас працював в юридичній команді Фірташа і подружжя юристів Джої ДіДженова і Вікторії Тенгсінг. Фірма займалася кримінальними справами Фірташа і тим, щоб не відбулася екстрадиція олігарха до США.

У юридичній компанії DiGenova & Toensing, LLP підтвердили співпрацю з Парнасом.

«Парнас був найнятий DiGenova & Toensing, LLP в якості перекладача для зв'язку зі своїм клієнтом паном Фірташем, який не говорить по-англійськи», - йдеться в заяві компанії.

Про те, що Парнас працював в юридичній команді Фірташа в якості перекладача підтвердив також колишній адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд, який тепер представляє інтереси двох соратників Джуліані.

Зазначається, що незадовго до затримання в інтерв'ю Reuters Парнас заявив, що Фірташа «підставили прокурори і дипломати США».

«Вони затримали невинну людину, такого як Дмитро Фірташ, і намалювали його таким собі поганим мафіозним хлопцем, яким він явно не є. Це один із найчесніших бізнесменів. Неймовірний бізнесмен», — заявляв Парнас.

На його думку, Фірташ став жертвою команди, яка була причетна до замовчування корупції з боку Джо Байдена і його сина в Україні.

Парнас відмовився розповісти, що він робив для олігарха і порадив звернутися з питаннями до юристів останнього.

Раніше повідомлялось, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа.

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.

Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.