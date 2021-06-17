Фірташ виявився французьким виноробом

Загальна площа виноградників, які належать Фірташу, становить понад шістдесят гектарів

Нещодавно з’ясувалося, що український олігарх Дмитро Фірташ є французьким виноробом, а ця інформація не відома широкому загалу. Журналістка Яніна Корнієнко написала на сторінці у Facebook: «Отак купуєш, купуєш собі вино, п'єш, а потім раз – і виявляється, що його зробив олігарх Фірташ».

Корнієнко додала: «І на етикетках цього не пишуть. Пишуть лише у французькому майновому реєстрі. З’ясувалося, що вже понад десять років український олігарх Дмитро Фірташ володіє виноградниками у Франції, робить там вино і продає його в Україні», – висловилася пані Яніна.

Представникам ЗМІ вдалося з’ясувати, що Фірташ має виноградники у Франції вартістю 7,6 мільйона євро. 46 ділянок виноградників, які належать олігарху, розташовані у регіоні Нова Аквітанія неподалік від Бордо.

У 2008 році компанія Scea Du Chateau De Gulhemanson, яка належить Фірташу, придбала виноградники. Загальна площа виноградників становить понад шістдесят гектарів.

Відомо, що донедавна вино з виноградників Фірташа постачалося в Україну – досі на сайтах супермаркетів можна знайти вина з його виноробні.

За інформацією журналістів, ціна за пляшку – 300-700 гривень, але такого вина зараз немає у наявності.

Журналісти з'ясували, що імпортером цього вина в Україну є фірма «Шато Фомпєр», яку заснував Олексій Бунеску, який раніше був у керівництві газорозподільних компаній з групи Фірташа. Зараз фірма-імпортер називається інакше – ТОВ «Ай Джі Консалтинг Груп», а її нинішній директор – Олександр Шкурко. Він стверджує, що фірма більше не займається імпортом вина і не співпрацює з французькими компаніями.

Варто зазначити і те, що правоохоронні органи час від часу розслідують потенційні зловживання з боку компаній Фірташа, але попри все його бізнес продовжує розвиватись.

Додамо, що в Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.