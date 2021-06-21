Фірташ відреагував на санкції РНБО, під які він потрапив

Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі

Український олігарх Дмитро Фірташ заперечує звинувачення на свою адресу, висунуті Радою національної безпеки і оборони, на підставі яких на нього були накладені санкції. Про це йдеться в заяві адвоката Фірташа Ленні Девіса, пише «РБК-Україна».

«Оскільки він (Фірташ, - ред.) не був повідомлений про рішення Радбезу, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні», – йдеться в заяві Девіса.

Також адвокат зазначив, що Фірташ не отримав попереднього повідомлення про вжиття заходів проти нього і не мав можливості їх оскаржити.

Рада нацбезпеки і оборони України 18 червня запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

До слова, Фірташ виявився французьким виноробом. Додамо, що в Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.