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    Фірташ відреагував на санкції РНБО, під які він потрапив

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    Фірташ відреагував на санкції РНБО, під які він потрапив
    Фото: з відкритих джерел

    Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі

    Український олігарх Дмитро Фірташ заперечує звинувачення на свою адресу, висунуті Радою національної безпеки і оборони, на підставі яких на нього були накладені санкції. Про це йдеться в заяві адвоката Фірташа Ленні Девіса, пише «РБК-Україна».

    «Оскільки він (Фірташ, - ред.) не був повідомлений про рішення Радбезу, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні», – йдеться в заяві Девіса.

    Також адвокат зазначив, що Фірташ не отримав попереднього повідомлення про вжиття заходів проти нього і не мав можливості їх оскаржити.

    Рада нацбезпеки і оборони України 18 червня запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

    До слова, Фірташ виявився французьким виноробом. Додамо, що в Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.


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    Теги: Крим РНБО санкції Дмитро Фірташ
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    Фірташ відреагував на санкції РНБО, під які він потрапив