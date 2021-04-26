САП вручила обвинувальний акт Гладковському

Гладковський не з’являвся до САП на виклик 16, 20 і 21 квітня.

21 грудня минулого року стало відомо, що НАБУ повідомила Гладковському-молодшому про підозру в «одержанні неправомірної вигоди»

Фігурант справи «Оптимумспецдеталь» Ігор Гладковський з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомила речниця установи Ольга Постолюк в коментарі Радіо Свобода.

«Він (Гладковський) з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йому було вручено обвинувальний акт і найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті», – розповіла вона.

Пресслужба САП не має інформації про те, коли Гладковський повернувся з-за кордону, де, за даними медіа, перебував на момент оголошення його в розшук.

«Детективи НАБУ знали, що він повертається», – уточнила Постолюк.

22 квітня НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського у справі про ймовірну корупцію в оборонних закупівлях. Як стверджують у НАБУ, Гладковський не з’являвся до САП на виклик 16, 20 і 21 квітня.

Слідство вважає, що Ігор Гладковський, який є сином тодішнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, сприяв тому, що в 2015-2017 роках компанія «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції при уклдаенні договорів та розрахунків з підприємствами концерну «Укроборонпром».

21 грудня минулого року стало відомо, що НАБУ повідомила Гладковському-молодшому про підозру в «одержанні неправомірної вигоди».

Сам Гладковський-молодший раніше не погоджувався зі звинуваченнями.

Тим часом, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор, 26 квітня прибув в Україну авіарейсом із Франкфурта. Про це повідомило агентство РБК-Україна. Відзначається, що в аеропорту Бориспіль Гладковський-молодший був зупинений прикордонниками на п'ять-сім хвилин, після цього його відпустили.