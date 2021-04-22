Венедіктова запевняє, що контролює хід слідства у справі «вагнерівців»

Справа «вагнерівців» була порушена за заявою нардепа від партії «Слуга народу» Федора Веніславського

Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що контролює хід слідства у так званій справі «вагнерівців». Про це вона зазначила в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Я в матеріалі, я контролюю питання, я знаю що там відбувається, бо мені треба буде звітувати перед суспільством і я небайдужий генеральний прокурор. Але щоб сказати, до чого добігло слідство, – треба, щоб добігло слідство. Я не є процкером у цій справі й не можу розголошувати», – сказала вона.

На думку Венедіктової, той факт, що справа «вагнерівців» була порушена за заявою нардепа від партії «Слуга народу» Федора Веніславського є свідченням того, що не влада не замовчує провал цієї спецоперації.

Нагадаємо, що в липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у Президента Володимира Зеленського і нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів. Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі і депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали і це зрада. Бурба був звільнений.

У грудні 2020 року стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про зрив цієї спецоперації і днями знімальна група розслідувачів була в Києві і записала інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченко, про що він сам і розповів на своїй сторінці в ФБ. Шевченко також додав, що глава ОП Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat.

Додамо, що дата показу фільму Bellingcat залишається відкритою.

Джерело: Укрінформ