Батько за сина. Гладковський-старший судитиметься з НАБУ через «переслідування родини»

У Гладковського заявили про «чорний піар» та «провокації»

НАБУ оголосило у розшук Гладковського-молодшого. У Гладковського-старшого заявили про «чорний піар» та «провокації»

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони, підприємець Олег Гладковський подає до суду на Національне антикорупційне бюро через «переслідування його родини, яке мало місце в різноманітних формах процесуального терору». Про це йдеться в заяві корпорації «Богдан», засновником якої є Гладковський.

«Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце в різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби. Також, на думку Гладковського, правової оцінки потребують і публікації неправдивих даних із боку НАБУ, які надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему», – йдеться в повідомленні.

У Гладковського заявили про «чорний піар», «провокації» та «вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності».

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одного з восьми підозрюваних у справі «Оптимумспецдеталь» Ігоря Гладковського – сина колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки й оборони Олега Гладковського.

За даними слідства, з допомогою підозрюваного у 2015–2017 роках товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків із підприємствами «Укроборонпрому». За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.