«Укроборонпром» не виконав план продажів-2020. Звинувачують Covid-19

Дохід «Укроборонпрому» від реалізації продукції в Україні та експорту становить 37,4 млрд грн

Державний концерн «Укроборонпром» завершив 2020 рік із чистим прибутком на суму 2,5 млрд грн. Водночас виконання фінансового плану за минулий рік, у якому був запланований чистий прибуток на суму 2,096 млрд грн, склало 121,9%. Про це повідомляє Марлін, який проаналізував зведений звіт концерну про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року.

За результатами 2019 року концерн «Укроборонпром» відзвітував про 1,2 млрд грн прибутку.

Фінансові показники ДК «Укроборонпром» у 2020 році

За минулий рік підприємствами-учасниками концерну сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 7,1 млрд грн, що більше від запланованої сплати на 182 млн грн (виконання плану на 102,6 %).

Водночас аналіз звіту за 2020 рік свідчить, що за показником чистий дохід від реалізації продукції на внутрішньому ринку та на експорт, виконання плану сягнуло 89,3% та становить 37,4 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зазначений показник зменшився на 2,3 млрд грн (на 5,8%).

На додатковий запит Марлін пояснили, що на об’єми реалізації продукції негативно вплинули обмеження, які були введені в країні та світі, у зв’язку пандемією Covid-19.

Також були перераховані інші проблеми, які вплинули на виробничі та фінансові показники. А саме: податкове навантаження на підприємства; компенсація витрат Пенсійному фонду України на виплату й доставку пільгових пенсій; низька завантаженість виробничих потужностей підприємств державними контрактами та незначним фінансуванням укладених контрактів; незадовільна робота деяких керівників в управлінні державним майном.

Протягом 2020 року звільнили з роботи сім керівників, було увільнено від виконання обов’язків вісім керівників, а також один керівник був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

За підсумками 2020 року, витрати на оплату праці на підприємствах концерну сягнули 11 млрд грн та були розподілені серед 67 252 працевлаштованих осіб.

Станом на 31 грудня 2020 р. в управлінні державного концерну перебувають 118 суб’єктів господарювання: 7 казенних підприємств, 99 державних підприємств та 12 акціонерних товариств.

Нещодавно «Укроборонпром» передав Фонду держмайна на приватизацію 17 підприємств: на 15 підприємствах виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері була зупинена до 2015 року, а ще два не беруть участь у держоборонзамовленні.