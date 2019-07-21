Сапери шукають вибухівку на 14 дільницях у Харкові



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Вибухівку шукають на дільницях 169 виборчого округу

Поліція перевіряє інформацію про те, що в 14 виборчих дільницях у Київському районі Харкова (169 округ) закладена вибухівка.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, інформація про мінування дільниць на вул. Моїсеївська, Пушкінська, Леся Сердюка, Тимурівців, Мінераловодська і Чкалова, а також в пров.Електроінструментальний і Студентський, надійшла на спецлінію 102 в неділю о 14:55.

«За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території, без евакуації громадян», - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в ході додаткового обстеження території КПВВ «Майорське», піротехнічними підрозділами ДСНС Донеччини знайдено фрагмент мінометної міни. Роботи щодо обстеження тривають.

Також нагадаємо, що сьогодні у Торецьку «замінували» 14 виборчих дільниць. Триває перевірка.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.