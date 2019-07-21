У Запоріжжі «вибули» з бюлетеня чинного кандидата-мажоритарника (фото)



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Кандидат у депутати Михайло Прасол Фото: facebook.com

Наразі проблемні бюлетені вилучаються, втім кількість зіпсованих документів невідома

На одній з виборчих дільниць 76 округу Запоріжжя виявили бюлетені з позначкою «вибув» навпроти прізвища чинного кандидата по мажоритарному округу Михайла Прасола. Про це на свій сторінці Facebook повідомив сам кандидат у народні депутати, навпроти прізвища якого поставили штамп.

Фото: facebook.com / Михайло Прасол

У головному управлінні Нацполіції області підтвердили інформацію про цей інцидент. Наразі проблемні бюлетені вилучаються, втім кількість зіпсованих документів невідома.

«Це помилково поставлено штамп. Скільки бюлетенів невідомо. Тільки надійшла інформація. Два прізвища поряд були, і десь помилково замість одного кандидата декілька штампів поставили навпроти іншого. Бюлетені зараз вилучають», – повідомив під час брифінгу т.в.о. заступника начальника головного управління Нацполіції в Запорізькій області полковник поліції Анатолій Ткаченко.

Як повідомлялось, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.