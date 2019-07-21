У Білій Церкві виборця затримали за бюлетень, який він поніс додому



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Спостерігачі помітили, що чоловік кинув до скриньки лише один бюлетень, та повідомили про це поліцейському Фото: Відділ комунікації поліції в Київській області

Свій вчинок затриманий пояснив тим, що у нього «виникло непереборне бажання забрати бюлетень додому»

На Київщині на одній з виборчих дільниць міста Біла Церква чоловік виніс бюлетень за межі приміщення для голосування.

Про це 21 липня повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області.

«Виїздом працівників поліції було задокументовано правопорушення. 34-річний місцевий житель пояснив правоохоронцям, що після того як він здійснив своє волевиявлення, один з бюлетенів він поклав собі до кишені, будучи в кабінці для голосування, а коли вийшов з кабінки, кинув до скриньки інший бюлетень та направився до виходу», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що спостерігачі помітили, що чоловік кинув до скриньки лише один бюлетень та повідомили про це поліцейському, який затримав чоловіка, коли той вийшов з приміщення, та викликав слідчо-оперативну групу.

Свій вчинок затриманий пояснив тим, що у нього «виникло непереборне бажання забрати бюлетень додому».

Слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.158 «Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз» Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає накладання штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

В Україні станом на 13.00 21 липня правоохоронці зафіксували вже 838 заяв і повідомлень про порушення під час виборчого процесу.