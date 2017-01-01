Саудівська Аравія другий день проводить бомбардування столиці Ємену

В столиці Ємену шостий день ідуть бої між колишніми союзниками

Сили коаліції на чолі із Ер-Ріядом в понеділок, 4 грудня, продовжили бомбардування столиці Ємену. Таким чином вони надають підтримку колишньому президенту країни Алі Салеху, який вирішив залишити коаліцію із повстанцями хуситами, котрі контролюють Сану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. При цьому самі повстанці хусити заявили в



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Бомбардування Ємену

В столиці Ємену шостий день ідуть бої між колишніми союзниками

Сили коаліції на чолі із Ер-Ріядом в понеділок, 4 грудня, продовжили бомбардування столиці Ємену. Таким чином вони надають підтримку колишньому президенту країни Алі Салеху, який вирішив залишити коаліцію із повстанцями хуситами, котрі контролюють Сану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому самі повстанці хусити заявили в понеділок, що вже шостий день підряд їх сили продовжують здобувати нові території, воюючи із силами колишнього президента Салеха. Сторони обмінюються артилерійськими ударами, а також ведуть активні перестрілки в політичному кварталі, який є оплотом колишнього очільника країни та його клану.

Паралельно із цим хусити ведуть наступ на село, яке розташоване недалеко від столиці Ємену, де народився Алі Салех. Саме місце його перебування на даний момент є невідомим. В даній ситуації військово-повітряні сили Саудівської Аравії і їх союзників намагаються допомогти Алі Салеху і його силам, стабілізувавши ситуацію.

Причиною розриву між колишнім президентом Ємені і повстанцями хуситами стала проблема спільного контролю над завойованими територіями, в тому числі і столицею, яку хусити захопили восени 2014 року.