Саудівська Аравія готова компенсувати дефіцит нафти на фоні припинення експорту із Ірану



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Пекін вже розкритикувати намір Вашингтону посилити санкції проти Тегерану

Ер-Ріяд готовий компенсувати будь-який дефіцит в пропозиції нафти на світовому ринку, якщо Вашингтон справді відмовився від практики видачі окремим країнам відстрочок на реалізацію санкцій проти іранського енергетичного експорту. Про це інформаційне агентство Reuters повідомило джерело в уряді Саудівської Аравії.

Проте для такого кроку Ер-Ріяд повинен мати залізні гарантії від Вашингтону. Окрім того саудівська сторона перед відповідним рішення проведе аналіз його впливу на світовий ринок нафти.

Зі свого боку МЗС КНР заявило про те, що Пекін послідовно виступає проти односторонніх санкцій Вашингтону проти Тегерану. КНР в 2017-18 роках споживала до 25% іранської нафти. В Пекіні апелюють до того, що вся взаємодія із Тегераном була і залишається в рамках міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що США хочуть повного припинення експорту нафти із Ірану. На фоні відповідних повідомлень ціна на нафту марки Brent вже виросла на 3,2% до 74,31 долара за барель, що є рекордним показником із початку листопада 2018 року.