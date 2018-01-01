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    Савченко озвучила розмір своєї зарплати

    Савченко отримує зарплату у розмірі 35 тисяч гривень
    Позафракційний нардеп Надія Савченко розповіла в телеефірі, що отримує зарплату у розмірі 35 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Олексій Голобуцький. «Савченко сьогодні на ефірі NewsOne примудрилася використовувати сюжет про медичну реформу, щоб розповісти, чому їй тепер платять за депутатство не 17, а 35
    • Сьогодні, 07:59
    • Розсилка
    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Савченко отримує зарплату у розмірі 35 тисяч гривень

    Позафракційний нардеп Надія Савченко розповіла в телеефірі, що отримує зарплату у розмірі 35 тисяч гривень.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Олексій Голобуцький.

    «Савченко сьогодні на ефірі NewsOne примудрилася використовувати сюжет про медичну реформу, щоб розповісти, чому їй тепер платять за депутатство не 17, а 35 тисяч, якими вона не буде ділитися з виборцями, хоча багато хто просить у неї грошей. На всіх, мовляв, не напасешся – тому медреформа провальна», – мовиться у дописі політолога.

    Окрім того, Голобуцький дав оцінку вбранню Савченко.

    «Костюм героїні заслуговує окремих слів. Мабуть, піарники намагалися зобразити лахміття, як свідчення безкорисливості Наді. Спонсори агента вимагали гамівну сорочку. В результаті, судячи з усього, спробували поєднати», – припустив політолог.

    Нагадаємо, Надія Савченко, незважаючи на стрімке падіння свого політичного рейтингу в Україні, впевнена: їй вдасться повернути «народну любов». 

    Надія Савченко Facebook
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