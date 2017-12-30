Савченко гарантує, що скоро поверне собі народну любов

Політик впевнена, що знову буде героєм і що наразі робить все правильно

Надія Савченко, незважаючи на стрімке падіння свого політичного рейтингу в Україні, впевнена: у неї вийде повернути «народну любов». Про це вона заявила в інтерв’ю виданню «Новая газета». «Ще перебуваючи у в'язниці, я написала книгу, де передбачила, що зі мною буде. І я прекрасно знала, що вийду я героєм, а на



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Фото: «Новая газета» Надія Савченко

Політик впевнена, що знову буде героєм і що наразі робить все правильно

Надія Савченко, незважаючи на стрімке падіння свого політичного рейтингу в Україні, впевнена: у неї вийде повернути «народну любов». Про це вона заявила в інтерв’ю виданню «Новая газета».

«Ще перебуваючи у в'язниці, я написала книгу, де передбачила, що зі мною буде. І я прекрасно знала, що вийду я героєм, а на другий день буду вже знищена. Перші мої слова, які я сказала: «Ви зараз даруєте мені квіти, а завтра будете кидати каміння». Але я знаю, що завтра мені знову даруватимуть квіти», — сказала Савченко.

На думку нардепки, герой — це людина, яка зазвичай є білою вороною.

«Герой — це той, хто завжди все робить не так, як інші. Не треба було очікувати від мене, що, коли мене назвуть Героєм України, я, отримуючи цю Зірку, стану іншою людиною. Мені завжди було набагато простіше говорити правду, хоча це дивно для багатьох. Я могла б стати ще одним Афанасьєвим або Жемчуговим, які вийшли з полону, пройшли дуже важкий шлях, теж отримали Героя, але почали підтримувати офіційну владу України. Чого вони досягли? Нічого» — резюмує Савченко.