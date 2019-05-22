У Зеленського є план Б. Представник президента прокоментував сьогоднішні події в Раді



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Руслан Стефанчук терміново пішов в Адміністрацію президента на консультації

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук після провального голосування Верховної Ради відправився на Банкову і обіцяє пізніше виступити з заявою.

«У нас є декілька планів, ми очікували яка буде реакція Верховної Ради сьогодні. Ми реакцію отримали, далі будемо йти по плану А, B, C», - сказав Стефанчук в кулуарах Ради.

На питання чи будуть вибори за старою виборчою системою, він відповів, що це залежить не від президента, а від Верховної Ради.

«Якщо Верховна Рада не змінить, у нас немає другого варіанта. Тому що президент наділений правом законодавчої ініціативи, а не прийняття законів», - пояснив Стефанчук.

Сьогоднішнє голосування, на його думку, свідчить не про політичну кризу, «яка почалася між нами і Верховною Радою, це свідчить про політичну кризу, яка існує в Україні, і рівень недовіри до тих органів».

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада відмовилась включати в порядок денний законопроекти №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП).

21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

В той же день Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%.