СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу



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Фото: ssu.gov.ua

Замовлення клієнтам з України та країн Євросоюзу зловмисники надсилали через поштових операторів, вказуючи недостовірні дані щодо змісту відправлення, або приховуючи препарати в середині інших предметів

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ блокували масштабну контрабанду до Євросоюзу сильнодіючих лікарських засобів, заборонених до вільного обігу в Україні та за її межами. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальний бізнес діючий співробітник ГУ ДФС у Львівській області. Для продажу препаратів разом зі спільниками він створив низку Інтернет-сайтів.

«Замовлення клієнтам з України та країн Євросоюзу зловмисники надсилали через поштових операторів, вказуючи недостовірні дані щодо змісту відправлення, або приховуючи препарати в середині інших предметів», − йдеться у повідомленні спецслужби.

Наразі у Львові проводяться обшуки у фігурантів справи, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст.201, ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України, та затримання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове слідство.