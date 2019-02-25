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    СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу

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    СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу
    Фото: ssu.gov.ua

    Замовлення клієнтам з України та країн Євросоюзу зловмисники надсилали через поштових операторів, вказуючи недостовірні дані щодо змісту відправлення, або приховуючи препарати в середині інших предметів

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ блокували масштабну контрабанду до Євросоюзу сильнодіючих лікарських засобів, заборонених до вільного обігу в Україні та за її межами. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальний бізнес діючий співробітник ГУ ДФС у Львівській області. Для продажу препаратів разом зі спільниками він створив низку Інтернет-сайтів.

    «Замовлення клієнтам з України та країн Євросоюзу зловмисники надсилали через поштових операторів, вказуючи недостовірні дані щодо змісту відправлення, або приховуючи препарати в середині інших предметів», − йдеться у повідомленні спецслужби.

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    СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу
    СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу
    СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу
    СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу
    СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих лікарських препаратів до Євросоюзу
    Фото: ssu.gov.ua

    Наразі у Львові проводяться обшуки у фігурантів справи, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст.201, ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України, та затримання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Триває досудове слідство.

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