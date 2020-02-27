У Лисичанську найманка «ЛНР» облаштувала у будинку схрон із вибухівкою та гранатометними пострілами



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Фото: пресцентр СБУ

Зі схрону правоохоронці вилучили п’ять гранатометних пострілів ВОГ 17-М, три гранати, саморобний вибуховий пристрій, підривники, вибухову речовину, два сигнальні патрони СП-26

Служба безпеки України викрила у Луганській області місце незаконного зберігання військових засобів ураження. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, мешканка Лисичанська, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань так званої ЛНР, залишила за місцем свого проживання схованку зі зброєю та боєприпасами.

Зі схрону, облаштованого у гаражі приватного будинку, правоохоронці вилучили п’ять гранатометних пострілів ВОГ 17-М, три гранати різних модифікацій, саморобний вибуховий пристрій, підривники, вибухову речовину, два сигнальних патрони СП-26 та понад сто набоїв різного калібру.

За вказаним фактом тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

На початку цього року слідчі вже повідомили фігурантці справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Заходи з вилучення засобів ураження проводились у взаємодії з поліцією під процесуальним керівництвом Лисичанської місцевої прокуратури.