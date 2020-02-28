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    СБУ перекрила канал нелегальної міграції в Україну вихідців з країн Близького Сходу

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    СБУ перекрила канал нелегальної міграції в Україну вихідців з країн Близького Сходу
    Фото: пресцентр СБУ

    До злочинної групи входили іноземці пов’язані з однією із Почесних консульських установ в Україні та приватними фірмами

    Контррозвідка Служби безпеки України викрила в Одесі організовану злочинну групу, до якої входили іноземці пов’язані з однією із Почесних консульських установ в Україні та приватними фірмами. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Зловмисники виготовляли підробні документи, легалізовували їх у іноземній консульській установі. Потім учасники групи передавали їх в органи державної влади для отримання дозволів на перебування в Україні громадян з країн так званого «міграційного ризику».

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    СБУ перекрила канал нелегальної міграції в Україну вихідців з країн Близького Сходу
    СБУ перекрила канал нелегальної міграції в Україну вихідців з країн Близького Сходу
    Фото: пресцентр СБУ

    За результатами проведення слідчих дій спільно з працівниками Національної поліції, у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, які містять докази протиправної легалізації іноземців.

    Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам підозр про вчинення кримінального правопорушення.

    СБУ Одеса мігранти іноземці документи
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