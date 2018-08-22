СБУ максимально мобілізована напередодні святкування Дня Незалежності



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Перевіряється інформація про наміри дестабілізувати ситуацію у Києві

Служба безпеки України перевіряє інформацію про наміри дестабілізувати ситуацію напередодні Дня Незалежності України як у Києві, так і по всій країні. Про це сьогодні сказав на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Перевіряється ряд інформації про наміри дестабілізувати ситуацію. Але я переконаний в тому, що ми справимося і зробимо все можливе і від нас залежне для того, щоб свята в Києві й Україні пройшли мирно і спокійно», — наголосив він.

Грицак зазначив, що напередодні Дня Незалежності СБУ вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки проведення масових заходів, урочистостей у Києві і всій території України.

«Ми максимально мобілізовані. СБУ мобілізована і перебуває у підвищеній бойовій готовності вже протягом більше ніж чотирьох років. Водночас нами налагоджена хороша взаємодія з працівниками і керівництвом інших правоохоронних органів», — зазначив голова спецслужби.

Як повідомлялося, по всій країні на День Незалежності публічний порядок та безпеку будуть гарантувати 30 тисяч правоохоронців.

Джерело: УНН