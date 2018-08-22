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    СБУ максимально мобілізована напередодні святкування Дня Незалежності

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    СБУ максимально мобілізована напередодні святкування Дня Незалежності

    Перевіряється інформація про наміри дестабілізувати ситуацію у Києві

    Служба безпеки України перевіряє інформацію про наміри дестабілізувати ситуацію напередодні Дня Незалежності України як у Києві, так і по всій країні. Про це сьогодні сказав на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

    «Перевіряється ряд інформації про наміри дестабілізувати ситуацію. Але я переконаний в тому, що ми справимося і зробимо все можливе і від нас залежне для того, щоб свята в Києві й Україні пройшли мирно і спокійно», — наголосив він.

    Грицак зазначив, що напередодні Дня Незалежності СБУ вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки проведення масових заходів, урочистостей у Києві і всій території України.

    «Ми максимально мобілізовані. СБУ мобілізована і перебуває у підвищеній бойовій готовності вже протягом більше ніж чотирьох років. Водночас нами налагоджена хороша взаємодія з працівниками і керівництвом інших правоохоронних органів», — зазначив голова спецслужби.

    Як повідомлялося, по всій країні на День Незалежності публічний порядок та безпеку будуть гарантувати 30 тисяч правоохоронців.

    Джерело: УНН

    СБУ Київ Василь Грицак День Незалежності
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