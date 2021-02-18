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    СБУшник Нескоромний і опальний суддя Вовк тісно дружили. У ЗМІ з'явилися аудіодокази

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    СБУшник Нескоромний і опальний суддя Вовк тісно дружили. У ЗМІ з'явилися аудіодокази
    Ілюстрація: Слідство.Інфо

    Нескоромний регулярно відвідував кабінет голови ОАСК протягом зими-весни 2019 року

    Колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, якого слідство підозрює в замовленні вбивства свого колеги, мав тісні зв’язки з головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком.

    Про це йдеться в матеріалі «Слідства. Інфо».

    В розпорядженні журналістів є записи розмов з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Як свідчать «плівки», Нескоромний регулярно відвідував кабінет судді протягом зими-весни 2019 року. Тоді він був заступником начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області. І періодично звертався до Вовка з проханнями.

    Наприклад, Нескоромний разом з іншим колегою з СБУ в лютому 2019 року приїхав в кабінет голови ОАСК, як неформальний представник інтересів одного з українських банків. У цієї банківської установи був тривалий спір з фінансово-промисловою групою «Альтком» на сотні мільйонів гривень. За часів Януковича ця компанія будувала найбільші державні об’єкти, зокрема, в рамках Євро-2012. Тоді її пов’язували з віцепрем'єром Колесниковим. Та навіть після зміни влади у 2014 році корпорація продовжувала реалізувати проєкти за державні кошти.

    У 2019 році «Альтком» звернувся до Окружного адмінсуду Києва з проханням призупинити стягнення з них коштів на користь українського банку, яке мало відбутися за рішенням іншого суду.

    На плівках зафіксовано кілька розмов щодо цього судового розгляду в кабінеті голови ОАСКу. Спочатку Вовк пояснював приятелям, які допомагали опонентам фінансово-промислової групи«Альтком», що ситуація дуже неоднозначна і він веде перемовини з іншою стороною. З боку корпорації інтереси нібито представляли вже колишній народний депутат Ігор Кононенко та тодішній скандальний заступник голови СБУ Павло Демчина.

    «Так, там інша сторона підключається. І кажуть, що має подзвонити або Кононенко, або Демчина», – пояснював суддя в одній з розмов із Нескоромним.

    Але в березні до кабінету Вовка завітав суддя, який розглядав це звернення фінансово-промислової групи «Альтком». Він погоджував з головою суду, на чию користь виносити рішення у цій справі. А вже наступного дня, 13 березня 2019 року, суддя відмовив корпорації у вимогах призупинити стягнення з них коштів на користь банку. Таким чином, в ОАСКу виконали прохання Нескоромного і його колеги з СБУ, зазначають журналісти.

    На записах зафіксовано, що Вовк також звертався до Нескоромного по допомогу. Зокрема, з цих розмов випливає, що сам ексвисокопосадовець організовував перевірку кабінетів суддів на предмет прослуховуючих пристроїв. Але знайти їх фахівцям з СБУ тоді так і не вдалося.

    «Слідство.Інфо» зазначає, що намагалося зв’язатися з Нескоромним, але його український номер телефону наразі вимкнено.

    Як повідомлялося раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного.

    Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив також Бутусов.

    До слова, колишній СБУшник виявився палким шанувальником Путіна і РПЦ.

    Теги: ЗМІ СБУ депутат Ігор Кононенко суддя розшук Павло Вовк
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